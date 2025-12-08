Inicia en EE. UU. audiencia contra padre e hijo sospechosos de brutal asesinato de tica

Un juez del condado de Sequatchie, Estados Unidos, escucha este lunes las primeras pruebas en la audiencia preliminar contra David Gardiner y su hijo Gabriel Vílchez, acusados del asesinato de la costarricense Silvia Vílchez.



Gardiner, de 64 años, y Vílchez, de 18, (esposo e hijo de la tica) comparecieron ante el Tribunal luego de ser detenidos por presunto homicidio criminal y abuso de cadáver.

Silvia Vílchez, de 50 años, fue hallada muerta el pasado 30 de octubre en la vivienda donde vivía con su hijo y esposo en Snyder Loop, en Lewis Chapel Mountain.



Días antes de ser encontrada fallecida, los agentes iniciaron la búsqueda de la mujer tras ser reportada como desaparecida. Sin embargo, sus restos fueron localizados posteriormente detrás de la casa familiar y, de acuerdo con las autoridades, estaban carbonizados.



Según la investigación preliminar, el joven Gabriel Vílchez habría admitido que golpeó a su madre con un bate de béisbol, mientras que Gardiner, presuntamente, colaboró en quemar y ocultar el cuerpo.



La audiencia preliminar constituye una etapa inicial en el proceso penal. En ella, los fiscales presentan las pruebas disponibles y el juez determina si existen fundamentos suficientes para que el caso sea remitido a un gran jurado.

