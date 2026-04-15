Informe OIJ: Sospechoso de matar a tiktoker amenazó con matarla a ella y a su novio

Un hombre identificado con el apellido Ramírez, de 57 años, fue detenido la semana anterior como el principal sospechoso de asesinar a la tiktoker nicaragüense Junieysis Merlo, quien, además de ser su expareja, era la madre de sus hijas gemelas de 4 años.



La joven, de 29 años, desapareció el pasado 31 de marzo y fue encontrada enterrada en la propiedad donde convivía con el padre de sus hijas en Santa Ana, San José, el jueves 9 de abril.



De acuerdo con el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el supuesto femicida al parecer estaba enojado porque Merlo estaba planeando abandonarlo para irse a vivir con su novio, un nicaragüense que residía en Estados Unidos, quien llegaría a Costa Rica el 27 de abril.

“Ramírez sube al cuarto de Junieysis y la escucha conversando con su novio por videollamada y que están planeando irse y dejarlo, al alquilar un apartamento con su novio, espera a que dejen de realizar la videollamada, y posteriormente ingresa al cuarto y en un arranque de ira y de celos arremetió contra la integridad física de la mujer, aprovechando su tamaño y fuerza, logrando desvivirla.

"Aprovechando que estaban haciendo el movimiento de tierra, bajó a la mujer del cuarto donde dormía, la echó al cajón del pick-up, la tapó con las ramas de palma y fue donde el operario de la maquinaria y le solicitó realizar un agujero más grande en donde podría ingresar el cuerpo de la mujer, ya asegurándose que el agujero está confeccionado y que el operario se trasladara donde no tenía visión al agujero, arrimó el vehículo e introdujo a la mujer en el agujero”, señala el informe.

Luego, al parecer, el sospechoso tapó a la mujer con hojas de palma y basura para acto seguido pedirle al operario de la maquinaria que ya no necesitaba que el agujero fuera tan grande y le ordenó que lo cubriera.



El cadáver de Merlo fue encontrado por las autoridades en una fosa a unos 150 metros de la vivienda que ambos compartían. En este lugar, el sospechoso les había indicado a los agentes judiciales que tenía planeado construir apartamentos, por lo que había iniciado movimientos de tierra.



En una ocasión, Ramírez le dijo a la joven que “si se iba con el novio, los mataría a los dos, ya que tenía plata y podía hacer lo que le daba la gana”, agrega el informe.



El documento también señala que las labores para la construcción de huecos destinados a alcantarillado iniciaron el 31 de marzo, día en que desapareció la joven.



El sospechoso actualmente cumple un año de prisión preventiva por el aparente delito de femicidio y el caso continúa bajo investigación.

