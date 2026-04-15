Informe OIJ: Sospechoso de matar a tiktoker amenazó con matarla a ella y a su novio
La joven, de 29 años, fue localizada en una fosa a 150 metros de la casa donde convivía con el principal sospechoso de su muerte, quien, además, es el padre de sus hijas gemelas.
Un hombre identificado con el apellido Ramírez, de 57 años, fue detenido la semana anterior como el principal sospechoso de asesinar a la tiktoker nicaragüense Junieysis Merlo, quien, además de ser su expareja, era la madre de sus hijas gemelas de 4 años.
La joven, de 29 años, desapareció el pasado 31 de marzo y fue encontrada enterrada en la propiedad donde convivía con el padre de sus hijas en Santa Ana, San José, el jueves 9 de abril.
De acuerdo con el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el supuesto femicida al parecer estaba enojado porque Merlo estaba planeando abandonarlo para irse a vivir con su novio, un nicaragüense que residía en Estados Unidos, quien llegaría a Costa Rica el 27 de abril.
“Ramírez sube al cuarto de Junieysis y la escucha conversando con su novio por videollamada y que están planeando irse y dejarlo, al alquilar un apartamento con su novio, espera a que dejen de realizar la videollamada, y posteriormente ingresa al cuarto y en un arranque de ira y de celos arremetió contra la integridad física de la mujer, aprovechando su tamaño y fuerza, logrando desvivirla.
"Aprovechando que estaban haciendo el movimiento de tierra, bajó a la mujer del cuarto donde dormía, la echó al cajón del pick-up, la tapó con las ramas de palma y fue donde el operario de la maquinaria y le solicitó realizar un agujero más grande en donde podría ingresar el cuerpo de la mujer, ya asegurándose que el agujero está confeccionado y que el operario se trasladara donde no tenía visión al agujero, arrimó el vehículo e introdujo a la mujer en el agujero”, señala el informe.
Luego, al parecer, el sospechoso tapó a la mujer con hojas de palma y basura para acto seguido pedirle al operario de la maquinaria que ya no necesitaba que el agujero fuera tan grande y le ordenó que lo cubriera.
El cadáver de Merlo fue encontrado por las autoridades en una fosa a unos 150 metros de la vivienda que ambos compartían. En este lugar, el sospechoso les había indicado a los agentes judiciales que tenía planeado construir apartamentos, por lo que había iniciado movimientos de tierra.
En una ocasión, Ramírez le dijo a la joven que “si se iba con el novio, los mataría a los dos, ya que tenía plata y podía hacer lo que le daba la gana”, agrega el informe.
El documento también señala que las labores para la construcción de huecos destinados a alcantarillado iniciaron el 31 de marzo, día en que desapareció la joven.
El sospechoso actualmente cumple un año de prisión preventiva por el aparente delito de femicidio y el caso continúa bajo investigación.