Informe OIJ: candidato a diputado tuvo contacto con cabecilla de caso “Azteca” y lo estimaba “jefe”

Manuel Acón Chan, quien pretende una diputación por Guanacaste por el partido Restauración Nacional, tuvo contacto con el cabecilla del caso conocido como “Azteca” y lo estimaba como "jefe", según un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del cual Teletica.com tiene copia.



El documento indicó que Acón le habría pedido el patrocinio del transporte de un bus para llevar gente a una asamblea, la cual, según los investigadores, podría ser del partido al cual pertenece.

Por su parte, el aspirante a legislador aseguró este jueves por la noche a este medio que no conoce a Camelo, que no ha tenido contacto con él y nunca lo ha llamado.

Acón, es candidato a diputado desde el 18 de setiembre cuando fue ratificado por la asamblea del partido.

Camelo Méndez fue detenido el martes pasado durante la operación “Azteca”, la cual es parte de una investigación que indaga supuestos vínculos entre un grupo narco y funcionarios públicos del Acueductos y Alcantarillados (AYA), cuyo fin era, supuestamente, la legitimación de capitales mediante licitaciones de obra pública.

¿Qué dice el informe?

Según el documento, en una comunicación que tuvieron el 17 de marzo de 2021, el político, de 52 años, le habría pedido apoyo y patrocinio a Héctor Camelo Méndez, sin embargo, esto sería hasta que sea elegido como candidato oficial para tal hecho.

Según el informe de la Policía Judicial, Camelo es estimado por Acón como “jefe”.

Acón niega todo

Esta misma tarde Teletica.com contactó a Acón y este aseguró que nunca ha tenido participación con los investigados por el caso “Azteca” y nunca han transportado gente para una asamblea.

“Sinceramente no fui yo y hay que ver qué fue lo que pasó. Si tienen algo contra mí que me demanden, pero yo no le he pedido nada a nadie”, argumentó Manuel Acón.