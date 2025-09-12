Inexpertos y torpes: así define OIJ a asesinos del exiliado nicaragüense Roberto Samcam

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) calificó como “inexpertos” y “torpes” a los presuntos responsables del homicidio del exiliado político nicaragüense Roberto Samcam, asesinado el pasado 19 de junio en Moravia, San José.



Rándall Zúñiga, director del OIJ, informó que este viernes se realizaron allanamientos en León XIII y en Cañas, Guanacaste, como parte de la investigación.

“La Sección de Homicidios, en conjunto con la Fiscalía, se encuentra en este momento realizando un total de tres allanamientos, dos aquí en la León XIII y otro más en Cañas, esto con la finalidad de resolver el homicidio del exiliado político nicaragüense, de nombre Roberto Samcam.

“Con esta investigación se está logrando ubicar a cinco personas que estarían involucradas presuntivamente con este homicidio, de los cuales ya se han logrado detener a cuatro”, dijo Zúñiga.

Sobre la estructura del crimen, Zúñiga explicó que dentro de la dinámica de la investigación se determinó que hay un intermediario de apellido Chávez, quien se encarga de organizar y conjuntar todo lo que respecta al homicidio.

"También tenemos a un sujeto de apellido Carvajal, de 20 años de edad, quien sería el que cometería el homicidio, junto a él otro sujeto más que sería involucrado directamente en el transporte del lugar donde se comete el homicidio hasta donde se deja el carro botado, que fue en Coronado. A partir de allí se involucra un cuarto sujeto, el cual los traslada desde ese lugar de Coronado hasta la León XIII. Finalmente, se está deteniendo también a una mujer, que sería la pareja sentimental del intermediario”, señaló Zúñiga.

Según el director del OIJ, la mujer habría pagado por parte del desplazamiento de los sospechosos una suma de ₡50 mil por ese segundo transporte desde Coronado hacia la León XIII.

“Estamos hablando que son personas contratadas de lugares urbanos marginales como la León XIII y también de Alajuelita, y que no tienen digamos mucha expertise en el tema. Se utilizan personas inexpertas o con un poco de conocimiento en temas de homicidios y que ejecutan estos homicidios de manera algo torpe”, agregó Zúñiga.

Los hechos ocurrieron cuando, al parecer, el sospechoso de 20 años ingresó al residencial donde vivía Samcam y desde la puerta de la vivienda le disparó en varias ocasiones, causándole la muerte en el lugar.



Roberto Samcam, de 65 años, militar retirado y opositor al régimen de Daniel Ortega, fue acribillado dentro de su condominio la mañana del jueves 19 de junio en Moravia.



Samcam fue una de las 94 personas a quienes el régimen nicaragüense despojó de su nacionalidad en febrero de 2023. A través del Poder Judicial, el gobierno de Ortega-Murillo ordenó entonces el retiro de la ciudadanía a periodistas, defensores de derechos humanos, exfuncionarios, y activistas políticos, todos considerados “traidores a la patria” por el oficialismo.



Samcam estaba exiliado en Costa Rica desde 2018.

