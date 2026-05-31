Incendio forestal en Palo Verde moviliza a Bomberos y Cruz Roja

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica reforzó este domingo las labores de atención del incendio forestal que afecta el Parque Nacional Palo Verde, en Bagaces de Guanacaste.



La institución informó que ocho bomberos y tres unidades de ataque rápido ingresaron a la zona para apoyar las acciones que desarrolla el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).



Los equipos trabajan en la liquidación del perímetro afectado para evitar la propagación de las llamas.



Bomberos detalló que este corresponde al incendio forestal número 233 atendido por la institución durante el 2026.



Por su parte, la Cruz Roja Costarricense indicó que participa de forma conjunta con los cuerpos de bomberos forestales en la atención de la emergencia.



La organización señaló que ha realizado la valoración de 18 bomberos forestales que presentaron afectaciones por inhalación de humo durante las labores operativas.



La emergencia continúa en desarrollo. Los cuerpos de respuesta mantienen el monitoreo y la atención en el sitio mientras avanzan las acciones de control del incendio.





