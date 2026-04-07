Incendio forestal alcanza la Reserva Biológica Barbudal en Guanacaste

Un incendio forestal se mantiene activo dentro de la Reserva Biológica Barbudal, luego de que el fuego, reportado inicialmente en una propiedad colindante, se extendiera hasta el área protegida.



De acuerdo con Alexander León, director del Área de Conservación Arenal Tempisque (ACAT), la emergencia fue reportada el sábado por la tarde, lo que motivó la movilización inmediata de personal de la reserva, voluntarios, brigadistas, funcionarios del Parque Nacional Palo Verde y unidades del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

"Durante la jornada del lunes, los equipos lograron contener un sector afectado por pasto de jaragua. Sin embargo, este martes se confirmó que el incendio ingresó a la reserva biológica.

"Hasta el momento, no se cuenta con una estimación oficial de las hectáreas impactadas, ya que el personal especializado ingresará al sitio para realizar la evaluación correspondiente", dijo León.

Incendio forestal dentro de la reserva.

Según el director, en las próximas horas se ejecutará un ataque directo al fuego mediante el uso de motobombas, sopladoras y otra maquinaria, con el objetivo de establecer cortafuegos que limiten el avance de las llamas.



Las labores de control se ven dificultadas por las condiciones del terreno, caracterizado por una topografía irregular y de difícil acceso, así como por factores climáticos adversos, entre ellos altas temperaturas y vientos moderados.

"Le hacemos una llamada a todas las personas para recordarles que estamos en la época más crítica; evitar las quemas y con ello el riesgo de más incendios forestales", agregó León.

La Reserva Biológica Lomas Barbudal forma parte del Área de Conservación Arenal Tempisque y abarca aproximadamente 6.536 acres en Guanacaste. Se ubica al norte del Parque Nacional Palo Verde.



Este espacio natural alberga una amplia diversidad de especies de flora y fauna, y cumple un papel relevante en la conservación de la vida silvestre en la región.

