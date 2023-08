“Hubiera preferido mil veces que me mataran a mí”, madre de adolescente asesinado

“Yo lo único que pido desde que hace tres meses que pasó esto es justicia, no le pido al Gobierno nada más, solo el dolor de una madre que quiere justicia para su hijo, aquí todo el mundo conoce a mis hijos, mi vecina siempre me lo decía que me diera con una piedra por el pecho porque mi hijo no era malo, a mí me hace una falta increíble, solo le pido al presidente que por favor tome cartas en el asunto para que a mi niño me le hagan justicia, él era un menor, de acá de la casa no salía, y ese día yo no fui con él porque no pude, si yo hubiera estado con él hubiera preferido mil veces que me mataran a mí y no que me quitaran a mi niño”, dijo entre lágrimas la madre.