Hospital México urge donantes de sangre tipo O+ para conductor de Eli Feinzaig

Un día después del fatal accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el candidato y diputado Eliécer Feinzaig, el Hospital México pide donaciones de sangre tipo O+ para la atención del conductor y escolta Fabián Cascante.

Tanto el aspirante del Partido Liberal Progresista (PLP) como su asistente permanecen internados desde la mañana del viernes, cuando se dio el incidente vial en el que también murió la asesora Éricka Benavides.

A pesar de su favorable condición, aún no se tiene prevista la salida del congresista del centro médico, señaló a Telenoticias su compañero de fracción y secretario general de la agrupación naranja, Gilberto Campos (vea video adjunto).

Cascante sufrió lesiones más severas, luego de que quedara atrapado entre las latas del vehículo tipo pick-up.

Él tuvo que ser intervenido de manera urgente en el Hospital Carlos Luis Valverde, en San Ramón, y fue horas más tarde, cuando su condición de salud lo permitió, que fue trasladado vía terrestre al Hospital México, en San José.

De acuerdo con el centro médico, Cascante permanece en una unidad de cuidados intensivos, en condición de vigilancia estricta y en un proceso de estabilización multidisciplinaria, producto de sus lesiones.

El último adiós

Las honras fúnebres de la asesora legislativa Éricka Benavides se realizarán la tarde de este sábado

Familiares, amigos y compañeros se reunirán en Paseo Colón de San José para despedirla por el trágico accidente de tránsito que le cobró la vida.

Benavides, de 56 años, será velada en la Funeraria del Magisterio a partir de las 4:00 p. m. y hasta las 10:00 p. m.

Ella, además de asesora de Eli Feinzaig, era candidata a diputada por San José para las elecciones del 1.° de febrero de 2026 y directora de giras del equipo de campaña.

La consejera es recordaba por sus allegados como una mujer luchadora, alegre y amorosa.

Hasta el cierre de esta publicación, los detalles del funeral no se han dado a conocer.