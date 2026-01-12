Hombre que asesinó a su exsuegra en Garabito tenía orden de restricción

Vecinos y las hijas del sospechoso presenciaron cómo un hombre asesinaba a balazos a su exsuegra y luego se quitaba la vida en Quebrada Ganado, Tárcoles, Garabito, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El agresor, identificado como Moya, de 46 años, llegó a la vivienda de la víctima, una mujer de 62 años llamada Fallas, y tras un altercado le disparó en varias ocasiones.

Autoridades indicaron que Moya tenía una orden de restricción vigente contra la mujer, lo que agrava el contexto del ataque.

Durante el incidente, otro hombre que estaba presente resultó herido y fue trasladado en condición estable a la Clínica de Jacó.

El OIJ realizó el levantamiento de los cuerpos, que serán remitidos a Medicina Legal para la autopsia respectiva, mientras el caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias exactas del ataque.

El caso se mantiene en investigación.

