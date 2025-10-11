Hombre muere tras caer en charco en Guanacaste

Un hombre murió la mañana de este sábado en Las Juntas de Abangares luego de caer en un charco.

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la víctima estaba trabajando en una finca cuando al parecer convulsionó y cayó en el charco de agua.

El accidente ingresó al servicio de emergencias 9-1-1 a eso de las 8:10 a. m. y al momento de llegar al lugar el personal de Cruz Roja declaró al hombre fallecido.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales.