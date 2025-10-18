Hombre en silla de ruedas es asesinado a balazos frente a escuela en Alajuelita

Un hombre en silla de ruedas fue asesinado a balazos la madrugada de este sábado frente a una escuela en San Felipe de Alajuelita, San José.



De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la alerta se recibió a las 4:23 a.m., en el sector de La Aurora, frente a la escuela local.

En el sitio fueron atendidas dos personas: un hombre de aproximadamente 35 años, quien presentaba múltiples impactos de bala y fue declarado sin signos vitales en el lugar, y otro hombre, de unos 30 años, que lo acompañaba empujando la silla de ruedas.

El fallecido recibió varios impactos en tórax. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, para que se le realice la respectiva autopsia y tratar de identificarlo. El herido fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos sujetos a bordo de una motocicleta les dispararon en varias ocasiones.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque y el caso se encuentra bajo investigación.

