Hombre asesina a una mujer a balazos y luego se quita la vida en Garabito

Una mujer de 62 años, identificada como Fallas, fue asesinada a balazos, y su agresor terminó quitándose la vida, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según el informe policial, la mujer estaba dentro de su vivienda cuando el agresor, Moya, de 46 años, llegó en un vehículo. En apariencia, tras un altercado entre ambos, Moya disparó varias veces, causándole la muerte.

Momentos después, otro hombre que estaba en el lugar intervino y logró herir a Moya. Tras este enfrentamiento, el agresor aparentemente se quitó la vida, indicaron las autoridades.

El OIJ ya realizó el levantamiento de los cuerpos, que serán remitidos para la autopsia respectiva, mientras el caso se mantiene en investigación para esclarecer los hechos.

El incidente ocurrió a las 4:17 a. m. de este domingo, en el sector de Quebrada Ganado, en Tárcoles, Garabito.

