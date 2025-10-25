Hijo de Ericka Benavides la recuerda como una fiel creyente en Dios

El hijo de Éricka Benavides, Álvaro Artavia, la recordó este viernes como una mujer especial para escuchar, muy querida y siempre dispuesta a ayudar, así como una fiel creyente en Dios.



Benavides, de 56 años, falleció este viernes mientras viajaba a una gira a la Zona Norte junto al diputado Eli Feinzaig y el conductor del vehículo, Fabián Cascante, quien resultó gravemente herido.



Este 2025 se había graduado como abogada, tras una década de estudios en la Universidad de Costa Rica, los cuales cursó mientras trabajaba en la Asamblea Legislativa.



Álvaro Artavia recordó que su madre fue un ejemplo de constancia y esfuerzo; incluso logró vencer un cáncer tiempo atrás,

Además de su labor profesional, Benavides figuraba como candidata a diputada en las próximas elecciones y era madre de dos hijos.



El diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, la describió como una persona muy comprometida con los principios de la agrupación y con una enorme calidad humana.





Lea también



