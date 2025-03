“Hay que ganarles o empatarles, pero no se pueden ir”, dice policía tras persecución por techos

Dos policías con un año de experiencia fueron quienes detuvieron a dos sospechosos de vender droga, quienes intentaron fugarse por techos de varias propiedades en el distrito Merced, en San José.

Los oficiales tardaron ocho minutos en perseguir y aprehender a los sujetos que intentaron evadir a las autoridades por casas y comercios.

“Yo logro entrar por la casa donde ellos se ubican, escuchamos pasos en el techo, logro subirme por una puerta que estaba zafada; cuando subo, vemos al sujeto donde brinca, lo vamos viendo, pero se nos pierde, igual seguimos por el techo. Donde logro verlo, me caigo al pisar una lata y se le dijo que se detuviera, pero no lo hace.

“Yo siempre tengo tres cosas presentes: mi madre, que me dice siempre que me cuide, también a un sargento de la Academia y a un instructor de Crucitas, que nos dijo que hay que ganarles o empatarles, pero no se pueden ir”, narró el oficial.

Uno de los oficiales estuvo dos veces a punto de caer al suelo luego de que las latas cedieran.

“La primera lata donde caí era grande y medio cuerpo quedó prensado, pero luego salí y cuando brinqué un alambrado de navaja se me va el pie izquierdo, quedé atorado, pero pude salir para seguir persiguiendo a las personas. Cuando voy a detener a uno de ellos me iba a sacar algo, pero no sabía si era un arma, sin embargo, no andaba nada y pude esposarlo”, contó.