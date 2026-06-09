Hallan vivo a pescador que pasó más de 20 horas a la deriva tras naufragio en Guanacaste

El pescador Jonny Rodríguez Oporta, nicaragüense de 32 años, quien permanecía desaparecido desde la mañana del lunes tras un incidente marítimo ocurrido en Playa Negra, fue localizado con vida este martes por equipos de búsqueda que participaban en las labores de rescate.



Rodríguez era la única persona que permanecía sin localizar luego de que otros tres ocupantes de la embarcación tipo panga denominada Kila lograran salir del agua por sus propios medios tras la emergencia registrada el lunes.



De acuerdo con información suministrada por la Cruz Roja Costarricense, la embarcación volcó con varios ocupantes a bordo, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona. La institución confirmó que el pescador fue encontrado mar adentro por los equipos de rescate y recibió atención inmediata por parte del personal de emergencia.

"Tras una valoración inicial, los socorristas determinaron que Rodríguez presentaba un cuadro severo de deshidratación. Debido a su estado de salud, fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Santa Cruz para recibir atención médica especializada", indicó la Cruz Roja.

Según los reportes preliminares, el hombre permaneció en condición de naufragio desde aproximadamente las 6 a. m. del lunes, momento en que ocurrió el accidente acuático.



Guardacostas y rescatistas de la Cruz Roja Costarricense continúan la búsqueda de cuatro personas más, quienes viajaban en otra embarcación que también volcó producto del fuerte oleaje en el Pacífico provocado por la tormenta tropical Cristina.