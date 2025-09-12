Hallan evidencias clave en allanamientos por asesinato de nicaragüense Roberto Samcam

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) halló este viernes, durante tres allanamientos, evidencia clave en el marco de la investigación por el asesinato del exiliado nicaragüense Roberto Samcam.



Entre lo decomisado figura un casco de motocicleta que, al parecer, fue utilizado por los sicarios el día del crimen, un arma de fuego tipo pistola, municiones, cuatro pasamontañas, distintas prendas de vestir y un teléfono celular.

"Se realizaron un total de tres allanamientos, dos en la León XIII y otro más en Cañas, esto con la finalidad de resolver el homicidio del exiliado político nicaragüense de nombre Roberto Samcam. Importante destacar que con esta investigación se está logrando ubicar a cinco personas que estarían involucradas presuntivamente con este homicidio, de los cuales ya se han logrado detener a cuatro.

"Dentro de la dinámica de la investigación, podemos determinar que hay un intermediario de apellido Chávez, quien se encarga de organizar y conjuntar todo lo que respecta al homicidio”, dijo Rándall Zúñiga, director del OIJ.

Hasta el momento, tres hombres y una mujer permanecen detenidos como sospechosos. Una quinta persona, un joven de 20 años, señalado como el presunto gatillero, aún no ha sido ubicada y es buscada por las autoridades.



El militar retirado y opositor al régimen de Daniel Ortega, Roberto Samcam, fue asesinado a balazos dentro de su condominio en Moravia, San José, el jueves 19 de junio.

El exiliado, de 65 años, residía en Costa Rica desde 2018.



Los detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público.

