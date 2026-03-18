Hallan cuerpo en descomposición en zona montañosa de Tárcoles

El hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición fue reportado la mañana de este miércoles en una zona montañosa de Tárcoles, Puntarenas.



De acuerdo con información preliminar de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Garabito, el incidente fue recibido pasadas las 10 a. m., tras lo cual personal se desplazó al sitio para atender la situación.



Las autoridades indicaron que, una vez en el lugar, se procederá con el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Judicial, donde se realizarán los análisis correspondientes.

El objetivo de estas diligencias es determinar la causa de muerte, así como establecer la identidad de la persona fallecida.

El caso se mantiene en investigación.

