Guayabas con clavos fueron encontradas en calle de San Francisco de Dos Ríos

“Me orillo, no le paso por encima, veo el trapo rojo y veo las guayabas cubiertas, con los clavos, entonces ya me entra la malicia indígena, entonces ya me puse a ver si tenía algún otro carro sospechoso y si venía alguien, de momento no vi nada, entonces me salgo del carro, agarro el teléfono y grabo, haciendo una advertencia a la comunidad”, explicó.