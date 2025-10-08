Guardaparques de Isla del Coco cae a guindo de 40 metros y su rescate es de alto riesgo

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), junto al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y Ministerio de Seguridad Pública, mantienen desde la mañana del martes una peligrosa operación de rescate en el Parque Nacional Isla del Coco, luego de que un guardaparques sufriera un grave accidente en una zona de difícil acceso.



La emergencia se originó cuando se recibió una alerta en la Estación de Bahía Wafer, informando sobre la caída de un funcionario por un precipicio de aproximadamente 40 metros, en las cercanías del Cerro Yglesias.

Según confirmó el MINAE, en el momento del incidente, el guardaparques se encontraba acompañado por otro trabajador, quien tuvo que caminar cerca de dos horas hasta encontrar un punto con cobertura de radio para dar aviso a la base principal.

"Tras recibir la notificación, un equipo de respuesta, integrado por dos paramédicos del Cuerpo de Bomberos y dos guardaparques, se desplazó al sitio del accidente. Sin embargo, debido a la complejidad del terreno y la falta de luz, las labores de extracción debieron suspenderse hasta contar con condiciones seguras para el personal", indicó el MINAE.

Isla del Coco.

Ya para este miércoles, el equipo de rescate logró restablecer la comunicación y reportó que el guardaparques presenta golpes considerables y dolor generalizado.

"Las maniobras de extracción iniciaron en horas de la mañana (de este miércoles), enfrentando condiciones adversas por la topografía del terreno. Se estima que el traslado hasta el sector de Cerro Yglesias se complete en el transcurso del día, aunque el desplazamiento hacia la base de Bahía Wafer podría tardar varias horas más", indicó el MINAE.

De manera paralela, el Servicio Nacional de Guardacostas confirmó el envío de la embarcación SNG-110-1, que zarpó desde Golfito al mediodía de este miércoles rumbo a la Isla del Coco, en un viaje estimado de 25 horas. A bordo se encuentran funcionarios del MINAE, oficiales de Guardacostas y dos paramédicos adicionales del Cuerpo de Bomberos.



Además, el Servicio de Vigilancia Aérea coordinó el traslado en avioneta, desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría hasta Golfito, de personal de refuerzo y suministros médicos para atender la emergencia.



Un nuevo grupo de guardaparques también se movilizó esta mañana hacia el sitio del accidente con insumos médicos, alimentos y ropa seca para el personal que permanece en labores de rescate.



Una vez que el funcionario herido sea trasladado hasta la Estación de Bahía Wafer, se procederá con su evacuación hacia el continente, donde será referido a un centro hospitalario.

