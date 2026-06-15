Guardacostas dicen que náufrago rescatado contó que vio a dos pescadores muertos y a otro vivo

Abraham Ríos, el sobreviviente del naufragio de la lancha Roxana II rescatado la tarde de este domingo, contó a oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) que vio a dos de sus compañeros muertos y a uno más vivo.

La información la confirmó el director de la estación de ese cuerpo policial en Flamingo de Santa Cruz, Javier Cubero, ante consulta de Teletica.com.

"Él conversó con los compañeros de la parte de la patrullera y creo que también hay como otro video, también, de los primeros rescatistas que lo que asistieron a él, de otra embarcación, donde él más o menos comentaba que otra persona que posiblemente podía estar viva, pero que la vio por última vez, creo que como el miércoles, que trató de buscar darle la vuelta a la isla, pero que no lo volvió a ver porque él estaba en isla San José, en las islas Murciélago. "Y que parece que también vio a los otros dos compañeros, que ya estaban fallecidos donde estaban flotando. Eso es lo que yo he escuchado también en las versiones de los compañeros y del señor", indicó el funcionario.

De acuerdo con el relato hecho por Ríos a los oficiales, este llegó a la isla San José el lunes pasado, mismo día en que naufragó tras el vuelco de la lancha en la que viajaba junto a otros cuatro hombres.

El joven de 28 años, quien presenta un importante cuadro de deshidratación y recibe atención médica en la Clínica de Santa Cruz —según la Cruz Roja Costarricense (CRC)—, es el segundo náufrago rescatado. El otro es Johnny Rodríguez, de 32 años y nacionalidad nicaragüense.

Ahora, la búsqueda de los restantes tres sujetos se concentrará en la zona en la que el sobreviviente dice haber hecho los avistamientos.

"La Estación de Guardacostas de Flamingo, con una embarcación interceptora rápida, estaba en la zona, muy cerca de donde estaba la embarcación que lo rescató. La Estación de Guardacostas de Murciélago también tenía otra embarcación en el sector. Nosotros nos trasladamos con la persona sobreviviente hacia Flamingo, y de ahí se dio escolta hacia el centro de Santa Cruz. "Y la embarcación de Murciélago continuó ahí, hasta donde podía con la luz (del día). Mañana (lunes) se va a continuar con la búsqueda sobre el sector", apuntó Cubero.

El naufragio ocurrió el 8 de junio anterior, cuando la embarcación Roxana II volcó debido al fuerte oleaje registrado en la zona por los efectos de la tormenta Cristina.



Los desaparecidos responden a los nombres de Yanier Baltodano (30 años), José Luis Palacios (48) y Ramón Baltodano (54), de acuerdo con la información que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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