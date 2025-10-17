Guanacaste con “agua hasta el techo”: familias aisladas por aguaceros

Por Argenis Hidalgo | Guana/Noticias



Las fuertes lluvias de las últimas horas han provocado severas inundaciones en distintos puntos de la provincia, dejando a decenas de familias aisladas y vehículos arrastrados por la corriente.

Nicoya figura entre las zonas más afectadas, con reportes de deslizamientos, caída de árboles y desbordamientos de quebradas y ríos. En algunos sectores, el nivel del agua alcanzó el techo de varias viviendas.

Los cuerpos de rescate evacuaron a decenas de personas, mientras las autoridades confirmaron la atención de más de 50 incidentes relacionados con la emergencia.

Además, se inició la entrega de insumos para las comunidades afectadas, como parte de la respuesta humanitaria.

El río Potrero fue identificado como el principal causante de los desbordamientos en la zona.