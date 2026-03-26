Grupo desarticulado en Heredia asaltó a familia de diputado

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la desarticulación de un grupo criminal que se hacía pasar por agentes de la institución para cometer asaltos. Entre sus víctimas figura la familia de un diputado en la provincia de Heredia, lo que generó gran preocupación por la sofisticación de la operación.

Según las autoridades, los sospechosos utilizaban uniformes falsos y vehículos adaptados para simular pertenecer al OIJ. Con esta estrategia lograban engañar a las personas y ejecutar los atracos con aparente legitimidad. La investigación permitió identificar a los integrantes de la banda y ejecutar allanamientos que culminaron con su captura.

El OIJ informó que la operación se desarrolló tras un trabajo de inteligencia y seguimiento, en el que se recopilaron pruebas suficientes para vincular a los detenidos con los hechos delictivos. La Fiscalía será la encargada de determinar las medidas cautelares correspondientes mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades reiteraron que este tipo de delitos representan un grave riesgo para la seguridad ciudadana, ya que buscan aprovechar la confianza de la población en las instituciones. El caso se mantiene bajo investigación para establecer si existen más víctimas y posibles ramificaciones de la organización criminal.