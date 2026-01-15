Golpe al tráfico de armas: OIJ allana casas por presunta red de fusiles AR-15

Durante la mañana de este jueves, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecuta varios allanamientos en Granadilla de Curridabat y en San Francisco de Dos Ríos, en San José, como parte de un operativo para detener a varios sospechosos vinculados con la presunta fabricación y venta de fusiles de asalto AR-15.



Según informó la Policía Judicial, el objetivo de las acciones es desarticular un grupo que, de acuerdo con la investigación, se dedica a la distribución de este tipo de armamento en el país.



Durante uno de los registros realizados en viviendas allanadas, las autoridades localizaron armas de fuego y más de una tonelada de droga tipo marihuana.



El operativo se desarrolla con la participación de decenas de agentes judiciales, en conjunto con oficiales del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), quienes brindan apoyo en las intervenciones.



La organización criminal es investigada por el presunto delito de tráfico de armas de grueso calibre. Las diligencias continúan en curso mientras se determinan posibles detenciones y el decomiso de más evidencia relacionada con el caso.

