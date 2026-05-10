Galería: Fuerza Pública desmanteló campamento minero en cerro Conchuditas

La Fuerza Pública desmanteló un campamento clandestino de oreros en el cerro Conchuditas, en Cutris de San Carlos, frontera norte.

El operativo se originó luego de que oficiales escucharan el sonido de plantas eléctricas operando en la falda sur del cerro.

Tras ingresar al sitio, las autoridades localizaron el campamento ilegal, en el que encontraron herramientas, equipo industrial y sustancias químicas utilizadas para la extracción y procesamiento del material minero.

Entre lo decomisado hay 50 kilos de cianuro y 115 kilos de carbón activado, así como ocho bombas sumergibles, cuatro pichingas con gasolina, una planta eléctrica, tuberías y 25 piletas activas.

“Uno de los principales hallazgos del patrullaje fue la localización de 2 mil sacos que contenían aproximadamente 100 toneladas de sedimento minero, material del cual las organizaciones criminales habrían extraído grandes cantidades de oro.

“Asimismo, en el sitio fueron ubicados otros implementos utilizados para labores extractivas y de procesamiento, entre ellos dos carretillos, ocho palas, una barra de acero, un cilindro y una cocina de gas, además de un rollo de sarán aparentemente utilizado para acondicionar el área de trabajo”, precisó Fuerza Pública.

Debido a lo complejo del terreno, los policías tuvieron que cortar ramas y troncos de árboles caídos para poder facilitar el ingreso de las patrullas.