Fuerza Pública niega abuso de autoridad en detención de jóvenes en La California

La Fuerza Pública niega abuso de autoridad y asegura que la joven detenida en las afuera de un bar en La California, San José, agredió y escupió a los oficiales.



Un vídeo publicado en la red social Tik Tok muestra el momento en el que dos jóvenes son detenidas y llevadas hasta la unidad de la Fuerza Pública en medio de forcejeos.

Los hechos ocurrieron el sábado en horas de la noche cuando varios cuerpos policiales realizaban un operativo conjunto en la zona.

Al parecer, todo se dio luego de que una de las jóvenes denunciara el robo de su teléfono celular.

Cuando los policías llegaron al sitio se dio el altercado con las dos muchachas.

Una de las jóvenes involucradas en este hecho publicó en su cuenta de Twitter que había sido víctima de agresión por parte de los oficiales.

“Ayer me metieron en la perrera y me llevaron a una bodega donde varios policías me pegaron, cuando minutos antes pedía ayuda porque me robaron”, escribió.

Telenoticias contactó a la joven para conocer su versión de los hechos, sin embargo, ella prefirió no referirse de momento, pues presentó una denuncia penal por violencia y abuso de autoridad.

Las riñas, el consumo del alcohol en vía pública y los hurtos son parte de las acciones que las autoridades buscan prevenir con estos operativos.

Lea también Sucesos Video: Desde moto en movimiento matan a balazos a dos hombres en Guanacaste El homicidio ocurrió a eso de las 6:50 p.m., en plena vía pública, cuando los ahora fallecidos se encontraban conversando.