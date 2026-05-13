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Fuerte sismo sacude el Pacífico Central

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 9.42 kilómetros.

Por Luis Jiménez 13 de mayo de 2026, 10:26 AM

Un sismo de magnitud 4.8 fue registrado este miércoles 13 de mayo de 2026 a las 10:22: a. m., según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 9.42 kilómetros y se localizó a 3 kilómetros al suroeste de Tusubres de Garabito, en Puntarenas.

Hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas afectadas tras el sismo.


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