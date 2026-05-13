Fuerte sismo sacude el Pacífico Central

Un sismo de magnitud 4.8 fue registrado este miércoles 13 de mayo de 2026 a las 10:22: a. m., según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).



El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 9.42 kilómetros y se localizó a 3 kilómetros al suroeste de Tusubres de Garabito, en Puntarenas.



Hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas afectadas tras el sismo.





