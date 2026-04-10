Fosa, asfixia y sospechas: Lo que se sabe del caso de la "tiktoker" que estremece al país

El femicidio de la tiktoker nicaragüense Junieysis Merlo continúa revelando nuevos elementos conforme avanzan las investigaciones judiciales. La joven fue hallada sin vida este jueves en una fosa en Santa Ana, excavada con maquinaria pesada, en un caso que tiene como principal sospechoso a su expareja sentimental, un hombre de 57 años.

Según explicó el director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, los resultados preliminares de la autopsia confirman que la causa de muerte fue asfixia por compresión externa del cuello.

De acuerdo con el jerarca, la lesión en el cartílago cricoides provocó un cuadro asfíctico que habría terminado con la vida de la joven, y todo apunta a que el ataque se habría cometido utilizando fuerza directa, es decir, con las manos.

Junieysis Adely Merlo Espinoza

Aunque aún faltan análisis de laboratorio para completar el cuadro forense, Soto señaló que la hipótesis principal se fortalece conforme se integran los hallazgos técnicos.

En ese sentido, indicó que la evidencia recolectada, tanto en tiempo como en espacio, vincula directamente al sujeto detenido con el crimen.

Uno de los elementos que más peso tiene en la investigación es la coincidencia entre la desaparición de Merlo y la intervención de maquinaria en el terreno.

Junieysis Adely Merlo Espinoza, madre de gemelas

La joven fue vista por última vez el 31 de marzo, misma fecha en la que, según las autoridades, el sospechoso habría contratado trabajos de movimiento de tierra, solicitando la apertura de un hueco que terminó siendo el sitio donde se encontró el cuerpo.

Para el director del OIJ, estos elementos no responden a una casualidad, sino a una secuencia que refuerza la línea investigativa. Incluso, adelantó que existe convicción en que el detenido podría enfrentar una medida privativa de libertad mientras avanza el proceso judicial.

El jerarca hizo énfasis en la condición de vulnerabilidad de la víctima frente a su agresor. Señaló que, por su contextura delgada, las posibilidades de defensa de la joven eran limitadas ante un hombre de mayor fuerza física, lo que pudo haber incidido directamente en el desenlace fatal.

Soto recordó que este tipo de crímenes suelen cometerse en entornos privados, sin testigos, lo que obliga a los investigadores a apoyarse en herramientas científicas y técnicas para reconstruir lo ocurrido. En este caso, aseguró que se han aplicado diversas metodologías que han permitido robustecer la hipótesis del homicidio.

​Junieysis Merlo, conocida en redes sociales, especialmente en TikTok, mantenía una relación de aproximadamente ocho años con el sospechoso, quien además había sido su jefe. No obstante, en el último año y medio la relación había cambiado y, según las autoridades, ambos únicamente convivían.