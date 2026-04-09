Caso de Junieysis Merlo: Sospechoso de matarla dijo a OIJ que "no se sentía seguro" en casa

El principal sospechoso de la muerte de la tiktoker Junieysis Merlo Espinoza, madre de gemelas, aseguró a las autoridades que no se sentía seguro en su vivienda en Santa Ana, por lo que decidió trasladarse a Cartago junto a sus dos hijas menores, antes de ser detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



Así lo confirmó el director interino de la Policía Judicial, Michael Soto, quien detalló que el sujeto, un hombre de apellido Ramírez de 57 años y pareja sentimental de la víctima, fue ubicado y detenido en ese sector durante la madrugada, tras el hallazgo del cuerpo.

​“Nos informó que iba a estar en el sector de Cartago, donde hay unos familiares de él, debido a que no se sentía seguro en la zona”, explicó Soto.

El desplazamiento del sospechoso ocurrió en medio de la investigación por la desaparición de la joven, cuya denuncia fue interpuesta el 2 de abril. Posteriormente, las autoridades comenzaron a manejar como hipótesis que se trataba de un femicidio.

El hombre se trasladó con las dos hijas de la pareja, ambas menores de edad, quienes ya fueron puestas bajo custodia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), tras la intervención de las autoridades.

Luego de ubicar el cuerpo de la mujer en una fosa dentro del condominio donde residían, el OIJ coordinó con el Ministerio Público la detención del sospechoso, quien ahora figura como el principal implicado en el caso.

Según Soto, la detención responde a los indicios preliminares recabados durante la investigación, aunque será necesario procesar evidencia técnica y científica para establecer con mayor certeza su vínculo con los hechos y determinar el móvil.



De momento, las autoridades no han confirmado la causa de muerte, la cual será determinada mediante la autopsia en la Morgue Judicial.



Así fue el allanamiento de la casa donde vivía la pareja: