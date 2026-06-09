Fiscalía solicita “oportuna intervención” de PANI por amenazas a estudiantes en Turrialba

La Fiscalía Penal Juvenil de Turrialba solicitó al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) una intervención oportuna en un caso relacionado con un estudiante de 13 años, señalado por presuntas amenazas contra varios compañeros de la Escuela La Margoth, en Turrialba.



De acuerdo con información suministrada por el Ministerio Público, la causa corresponde al expediente 26-000077-1000-PJ, en el que se investiga la aparente contravención de amenazas personales.

La institución aclaró que los hechos denunciados no constituyen amenaza de muerte, según la tipificación correspondiente.

"El caso ingresó el 4 de junio y se remitió un oficio al PANI, en el que se solicitó la oportuna intervención. Se prevé que esta semana se ejecuten diligencias urgentes, para determinar el trámite a seguir", señaló la Fiscalía.

Por su parte, el PANI indicó a Teletica.com que la Oficina Local de Turrialba recibió este martes la referencia remitida por la Fiscalía. La entidad señaló que durante la mañana brindó atención psicosocial y legal al menor involucrado, a su familia y realizó coordinaciones con el centro educativo.

"Esta atención se desarrolla mediante un abordaje interdisciplinario e interinstitucional", manifestó el PANI.

Las actuaciones de ambas instituciones se producen luego de que un grupo de madres de familia denunciara presuntas agresiones, amenazas y situaciones de violencia dentro de la Escuela La Margoth.



Karla Campos, madre de uno de los estudiantes afectados, señaló que decidió hacer pública la situación tras asegurar que su hijo también, al parecer, había sido objeto de amenazas por parte del estudiante investigado. Según indicó, varios padres de familia han presentado denuncias y realizado gestiones ante la dirección del centro educativo y diferentes dependencias del Ministerio de Educación Pública (MEP) sin obtener una solución definitiva.



Campos manifestó que la situación ha generado afectaciones emocionales en su hijo, quien, según afirmó, presenta ansiedad y temor para asistir a clases. Asimismo, aseguró que otros padres han reportado incidentes relacionados con presuntas amenazas, agresiones y conductas inapropiadas dentro del centro educativo.



Entre los hechos denunciados, la madre indicó que recientemente su hijo, aparentemente, fue arrinconado dentro de un aula y amenazado con un lápiz. Además, señaló que hace aproximadamente un mes se reportó una supuesta amenaza de tiroteo atribuida al mismo estudiante.



Otra madre de familia, Karla Montero, afirmó que la problemática se ha mantenido durante varios años y que algunos estudiantes manifiestan temor debido a las presuntas amenazas y agresiones reportadas. Según relató, su hijo evita llevar determinados objetos escolares por miedo a que puedan ser utilizados para agredirlo.



El MEP indicó que la Dirección Regional de Educación de Turrialba conoce el caso y atiende desde hace varios años la situación con un equipo interdisciplinario.