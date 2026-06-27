Fiscalía pide libertad para 15 de los imputados en el caso Riverside

La audiencia de solicitud de medidas cautelares del caso Riverside, considerado el operativo más grande en la historia del Ministerio Público, fue suspendida y continuará el próximo miércoles 1 de julio.

Mientras se retoma la diligencia, el juzgado deberá definir la situación jurídica de los 53 imputados.

En el caso de 38 personas contra quienes la Fiscalía solicitará prisión preventiva por su presunta participación en delitos como legitimación de capitales, narcotráfico y asociación ilícita, se ordenó prisión instrumental por el plazo de un mes, con el objetivo de garantizar su permanencia a la espera de que se resuelva la solicitud fiscal.

Sin embargo, para los 15 imputados restantes, tras un análisis individual las autoridades confirmaron que no se solicitará prisión preventiva en su contra.

Según supo Telenoticias, uno de los fiscales del caso admitió que, debido al bajo grado de participación adjudicado y a que cuentan con arraigos suficientes, estas 15 personas pueden enfrentar todo el proceso judicial en libertad.



