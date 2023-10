Fiscalía apela liberación de exagente del OIJ sospechoso de proxenetismo

17 de octubre de 2023, 8:54 AM

Contra ellos tres, supuestos líderes de la organización criminal, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, impuso como única medida cautelar no obstaculizar la pesquisa .

"Me culpan de haber realizado más de 1.000 consultas en la plataforma judicial, pero lo que ellos no dijeron es que yo trabajé cinco años en el Organismo de Investigación Judicial, donde me asignaron cientos de causas y expedientes en los que tenía que realizar consultas", señaló el encartado.