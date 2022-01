Fiscalía abre investigación por supuesto plan de golpe de Estado contra presidente Alvarado

La Fiscalía confirmó, este jueves, que abrió una investigación por el supuesto plan de golpe de Estado contra el presidente Carlos Alvarado después de que el expresidente de la Asamblea Legislativa y candidato presidencial, Eduardo Cruickshank, publicara en un texto de su libro que un grupo de personas le había pedido “prepararse para asumir la Presidencia” en 2020.



Tras consulta de Teletica.com, el Ministerio Público dijo que ordenó la apertura de un expediente para investigar los hechos.

“El caso se tramitará por el presunto delito de rebelión y, de momento, será contra ignorado, lo que significa que no hay persona imputada individualizada. Las indagaciones se centrarán en establecer si los hechos constituyen o no delito, y, de acreditarse, individualizar a la persona o personas responsables”, indicó la Fiscalía.

Como en todos los procesos penales es posible que, en el transcurso de la investigación, la calificación del delito varíe, señaló el Ministerio Público.

El fallido intento de golpe de Estado fue revelado, este miércoles, por el diputado y candidato presidencial del Partido Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank, en un libro que recoge sus memorias durante su paso por la presidencia de la Asamblea Legislativa en 2020.

Según Cruickshank, un grupo de costarricenses le sugirieron “prepararse para asumir la presidencia de la República”.

“Mi respuesta fue siempre un rotundo no. Dije que en esas circunstancias no querría ser el sucesor en el mando, porque nací, me eduqué y me formé en democracia y creo en la institucionalidad de este país”, dijo Cruickshank.