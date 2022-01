Manifestantes planearon remover por la fuerza al presidente Alvarado en 2020, afirma Cruickshank

Un grupo de manifestantes planeó remover por la fuerza al presidente Carlos Alvarado en 2020, durante la violenta crisis social que el país enfrentó en medio de la lucha de varios sectores contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



El fallido intento de golpe de Estado lo reveló este miércoles el diputado y entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, en un libro que recoge sus memorias durante su paso por la presidencia del Congreso.

Ahí, el ahora candidato presidencial señala que un grupo de costarricenses le sugirieron “prepararse para asumir la presidencia de la República”.

“Mi respuesta fue siempre un rotundo no. Dije que en esas circunstancias no querría ser el sucesor en el mando, porque nací, me eduqué y me formé en democracia y creo en la institucionalidad de este país”, dijo Cruickshank.