Familia de joven que murió tras choque con conductor en aparente ebriedad pide justicia

"El llamado que le hago a las autoridades es que por favor hagan justicia. Yo a ese muchacho no lo conozco, rencor en mi corazón no hay, pero sí quiero justicia, porque así como hoy estamos llorando la muerte de Sofía, si sigue en esa irresponsabilidad, otro día será otra familia la que va a llorar la muerte de su hijo. Nosotros ya no queremos más muertos en las calles", contó la madre de la ofendida, Magda Meneses.