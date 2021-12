Familia de joven embarazada asesinada en Quepos denuncia que OIJ cerrará investigación

La madre de una joven embarazada asesinada en Quepos asegura que el OIJ le dijo que cerrarían el caso porque no habián conseguido dar con la identidad de los sospechosos.

Los hechos ocurrieron el 29 de abril de 2020 a las 9:30 de la mañana frente al hospital Max Terán Valls de Quepos.

Como se aprecia en las cámaras de vigilancia, un sujeto con casco se acerca al vehículo que está a punto de salir, le pasa por detrás y se acerca a la ventana del pasajero. En ese momento acciona un arma de fuego en repetidas ocasiones.

El sospechoso camina hacia atrás hasta que llega un motociclista y lo saca del lugar.

La víctima fue identificada como Karolay Vindas Durán de 21 años, quien tenía 8 semanas de embarazo.

Vindas viajaba en el asiento delantero como pasajera y su papá, quien fue testigo del asesinato, iba en el asiento de atrás. Ambos iban al hospital para una consulta de seguimiento por el embarazo. Según el informe del OIJ, Vindas recibió al menos 10 impactos de bala.

“Ellos nos dijeron que ya iban a quitar el caso, porque no aparece nada, que no saben nada y que por eso lo iban a archivar. Ella trabajaba muy honradamente, era una niña buena yo no sé quién pudo haber hecho eso”, relató Lilliana Durán, madre de la víctima.