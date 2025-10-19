Falsa alarma movilizó amplio operativo de rescate en Volcán Turrialba

Un reporte sobre la supuesta caída de una mujer de 42 años en el Parque Nacional Volcán Turrialba provocó la movilización de un amplio operativo de rescate durante la madrugada de este sábado, el cual finalmente se determinó como una falsa alarma.



La Cruz Roja Costarricense informó que más de 15 cruzrojistas y seis vehículos, entre ambulancias y unidades de rescate, fueron desplegados en la zona tras recibir la alerta del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Según el reporte, la mujer habría ingresado al parque y posteriormente llamó para indicar que se encontraba herida, aunque no pudo precisar su ubicación exacta.



El operativo, que se extendió por más de 10 horas, incluyó la participación de miembros del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Fuerza Pública y personal especializado en Búsqueda y Rescate Terrestre, además del uso de drones para rastrear el terreno.



Finalmente, tras horas de labores, las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma y que no se encontró a ninguna persona herida o extraviada en el lugar.

