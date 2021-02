Expertos señalan necesidad de que policías tengan acceso a armas menos letales

Dos expertos en seguridad señalan la necesidad de que los oficiales de la Fuerza Pública tengan acceso a armas menos letales y que, además, tengan los conocimientos para usarlas.

Esta recomendación pretende evitar situaciones como la ocurrida en Curridabat, donde los policías dispararon contra un joven tras ser alertados por un caso de violencia intrafamiliar.



El criminólogo Gerardo Castaing, así como el exjefe del Servicio Policial de Intervención Inmediata del OIJ (ahora SERT), Minor Araya, consideran que este hecho no habría sucedido si la policía tuviera el equipo necesario y fueran bien capacitados.

​“El Ministerio de Seguridad Pública tiene en sus manos gravísimos problemas en cuanto a lo que es capacitación, supervisión, liderazgo y equipamientos. Yo he gritado a los cielos que tienen que hacer algo para evitar que este tipo de casos se den, porque si esos policías, que probablemente son buenos, hubieran sabido qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo con herramientas necesarias, no hubiesen sido detenidos y el joven no estaría muerto”, dijo Araya.

Según Araya, esto no afecta solo a la víctima y a sus familiares, sino que es un daño para todos: cuando un policía comete un error porque cree que está haciendo lo correcto, sin serlo, causa problemas a quienes esperan que el Ministerio de Seguridad ofrezca buen resguardo y protección.

“Un arma menos letal es una vara policial PR24 que puede matar, sí, pero todo depende de cómo y por dónde se use. El Ministerio las tiene, pero ellos no las usan porque no las saben utilizar o porque no las tienen consigo en sus patrullas”.