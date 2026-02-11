Exmodelo investigada por lavado es señalada por traspasarse bienes de novio asesinado en 2021

Una exmodelo de apellido Cabrera, investigada por presunto lavado de dinero y proxenetismo, figura ahora como sospechosa de haberse traspasado ilegalmente propiedades que pertenecían a su pareja sentimental, asesinada en mayo de 2021.



La Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó la mañana de este miércoles tres allanamientos, dos en La Guácima de Alajuela y uno en San Sebastián, San José, como parte de una investigación vinculada con estos hechos.



El subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, indicó que, a raíz de estas diligencias, se procedió a la detención de dos personas: una mujer de apellido Cabrera y un masculino de apellido García, de 39 y 47 años respectivamente.



Según Muñoz, el caso se relaciona con una investigación desarrollada por la Delegación Regional del OIJ de Heredia en 2018 por delitos de proxenetismo y lavado de dinero, la cual culminó en 2021.

“En aquel entonces se detuvo a una persona de apellido Jiménez y también a una mujer de apellido Cabrera. En mayo de 2021, el detenido o el investigado de apellido Jiménez, en ese momento era investigado, fue asesinado en la zona de Escazú”, señaló Muñoz.

El funcionario agregó que, tras el homicidio, las autoridades continuaron con las diligencias y detectaron movimientos patrimoniales relacionados con la legitimación de capitales.

“Se logró establecer que hubo otros movimientos relacionados con la legitimación de capitales por parte de la compañera o pareja de este señor Jiménez que habían asesinado. Producto de eso, se logró establecer que hubo movimientos y traspasos de propiedades, de bienes que eran propiedad de la persona víctima de apellido Jiménez”, afirmó Muñoz.

Muñoz señaló que en estas acciones habría participado un notario de apellido García.

“En esto tuvo participación un notario de apellido García, que era parte de la organización. Producto de eso, en aras de salvaguardar o evitar que los bienes decomisados fueran mantenidos por las autoridades policiales, se dieron todos esos movimientos de propiedades, los cuales produjeron obviamente diferentes resultados económicos, por lo cual el día de hoy se hacen los allanamientos para detener a esas dos personas”, agregó Muñoz.

De acuerdo con el OIJ, las actividades que presuntamente realizaban para legitimar fondos incluían la venta de vehículos y un negocio de estética y belleza, el cual fue allanado en La Guácima.



Por su parte, la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial confirmó que a la mujer se le investiga como sospechosa de lavar activos provenientes del narcotráfico y la explotación sexual, mientras que al notario por presuntos delitos de falsedad ideológica y uso de documento falso.



Según la fiscalía, Cabrera y su pareja, que después fue asesinada, explotaban sexualmente a mujeres en inmuebles que denominaban salas de masajes, ubicados en San Francisco y San Pablo de Heredia.



Durante la investigación, el Ministerio Público también obtuvo prueba que, según indicó, acredita que el grupo almacenó y comercializó cocaína. Las ganancias ilícitas, sumadas a las obtenidas por la explotación sexual, fueron aparentemente insertadas en el sistema financiero costarricense mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles, la constitución de sociedades anónimas y múltiples transacciones bancarias.



La fiscalía presume que la imputada, quien fue funcionaria de un banco estatal, habría involucrado al notario para insertar en un documento público el traspaso de una finca ubicada en Heredia, que permanecía inscrita legalmente a nombre de la persona fallecida.



Tanto la mujer como el notario quedaron a las órdenes del Ministerio Público, quien decidirá su situación jurídica.