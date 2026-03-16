Evacúan Municipalidad de Cartago y Basílica de los Ángeles por amenazas de bomba

La Municipalidad de Cartago evacuó a todo su personal, este lunes, tras recibir una alerta sobre la presencia de un presunto explosivo dentro de las instalaciones.

La información fue confirmada a esta medio por el departamento de prensa del gobierno local y por Érick Calderón, jefe regional de la Fuerza Pública en la Vieja Metrópoli (ver video adjunto).

Este medio supo que las autoridades recibieron la advertencia por medio de una llamada telefónica al Sistema de Emergencias 9-1-1. En el informe recibido, también se hablaba de un presunto explosivo en la Basílica de los Ángeles.

En este momento, hay presencia de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en la sede de la Municipalidad de Cartago. Ellos cuentan con apoyo de perros adiestrados en la detección de materiales detonantes.

El último reporte indica que no se ha ubicado ningún objeto que ponga en riesgo la seguridad de funcionarios, usuarios de los servicios y fieles católicos.

Esta situación se presenta días después de que el alcalde cartaginés, Mario Redondo, presentara una denuncia por supuestas amenazas de muerte en su contra.

Según Calderón, es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo en la provincia.