Esto dice centro comercial de Desamparados tras pelea que dejó a una madre y su hijo heridos

El centro comercial mall Multicentro, ubicado en Desamparados, lamentó profundamente la violencia que dejó a una madre y su hijo heridos de arma blanca dentro de las instalaciones, este lunes.

"Se presentó un altercado entre jóvenes ajenos a nuestro centro comercial, en el cual se vio involucrada un arma blanca. Como resultado, una mujer y un joven, ambos mayores de edad, sufrieron heridas leves y fueron atendidos de inmediato por servicio de paramédicos privados, quienes posteriormente coordinaron su traslado a un centro de salud".

Hasta el momento, se desconocen los motivos que originaron la situación, sin embargo, el mall aseguró que el servicio de seguridad privada Securitas actuó con rapidez y aplicó los protocolos para estos casos, apoyándose en la Fuerza Pública.

Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, confirmó a Teletica.com que los presuntos agresores son dos jóvenes de 15 y 16 años, quienes fueron remitidos a la Fiscalía Penal Juvenil para el proceso correspondiente.