Esta es la millonaria suma que tenían tres policías detenidos en Crucitas

Tres oficiales de la Fuerza Pública fueron detenidos este domingo en el sector de Crucitas, luego de que autoridades policiales les encontraran una suma millonaria de dinero durante operativos contra la minería ilegal.

Según confirmaron fuentes policiales a Telenoticias (ver video adjunto), la detención ocurrió después de varias intervenciones en puntos utilizados para extracción ilícita de oro. En medio de estas acciones, los oficiales fueron sorprendidos con un total de ₡8.520.000, monto cuyo origen está bajo investigación.

Los detenidos fueron identificados por el Ministerio de Seguridad Pública como Segura Segura, a quien se le decomisaron ₡3.950.000; Moraga Duarte, con ₡3.660.000; y Ramírez Rojas, que portaba ₡910.000 al momento de la inspección.

Las autoridades no descartan que el dinero esté vinculado directamente con las intervenciones recientes en la zona minera. Entre sábado y domingo, los cuerpos policiales decomisaron cinco tómbolas y otros utensilios utilizados para la extracción ilegal, además de realizar partes a motociclistas que se desplazaban dentro del sector.

Las autoridades trabajan en determinar si los funcionarios recibieron el dinero como parte de actividades vinculadas a los operativos; sin embargo, tampoco se descarta que lo hayan sustraído de los campamentos intervenidos.

El Ministerio de Seguridad confirmó que los tres oficiales fueron puestos a la orden de la Fiscalía y que se les abrió un proceso interno para determinar responsabilidades.