Esposa de fallecido en delegación policial pide que se investigue cómo sufrió golpes

Periodista: Monica Matarrita.

Una familia de Pavas pide investigar la muerte de un hombre que estaba detenido en la delegación de la Fuerza Pública como sospechoso de violencia doméstica.

Se trata de Henry Reyes Corrales, de 44 años, quien falleció en la delegación de la Fuerza Pública en Pavas.

Según el Organismo de Investigación Judicial, presentaba múltiples golpes en el cuerpo. Sin embargo, su familia exige una explicación, pues desconocen cómo sufrió esas lesiones.

"Es una experiencia que nunca había vivido, no podría explicar. Son sentimientos encontrados. Es muy difícil, no le puedo explicar lo que siento", expresó un familiar.

La madrugada del 9 de febrero, la Fuerza Pública detuvo a Henry como sospechoso de violencia doméstica.

"Él se puso demasiado violento, yo no quería seguir discutiendo y lo que hice fue correr hacia afuera. Él no quería que yo me fuera, entonces ahí me agarró en el portón, me dijo que no me iba a ir, y ahí fue donde él me agredió, él me mordió. Mi hermana me abrió el portón y salí corriendo. Ya estando en la esquina, entonces llamé al 9-1-1", relató su esposa.