Espaldón habría evitado aparatoso accidente en la General Cañas

Un accidente múltiple ocurrido en la autopista General Cañas, este lunes, deja en evidencia la necesidad de contar con espaldones en rutas de alto tránsito como esta.

Tres vehículos colisionaran y uno volcó en sentido Alajuela-San José, muy cerca de La Sabana.

Una cámara de video grabó el suceso. En las imágenes se puede apreciar a dos carros estacionados a la orilla de la vía. Cuando el conductor del vehículo tipo pick up se percata de los autos detenidos ya no puede hacer nada: intenta frenar, pero no lo logra y los impacta.

Un equipo de Teletica.com visitó la zona del accidente este martes y comprobó que el espacio existente no alcanza para que un vehículo se detenga de forma segura. Además, en la zona hay algunos árboles que dificultan la visibilidad (ver video adjunto).

​Si esta vía de alta velocidad tuviera espaldón, muy probablemente el accidente se hubiera evitado.

¿Qué es?

El espaldón es el área adyacente a ambos lados de la calzada, cuya finalidad es dar soporte lateral al pavimento, sirve para el tránsito de peatones y proporciona espacio para las emergencias y el estacionamiento eventual de vehículos.

Según la oficina de prensa del Fideicomiso Ruta Uno, encargado de las obras de ampliación de la vía que comunica a San José con San Ramón, asegura que la General Cañas y la Bernardo Soto tendrán obras bajo los parámetros y estándares de calidad y seguridad.

Así será la autopista General Cañas tras su intervención:

“El proyecto integral de construcción de la carretera contempla la ampliación de la vía con sus respectivos espaldones. El tramo 1 de la autopista General Cañas contará con tres carriles por sentido y sus respectivos espaldones a ambos lados de la vía”, dijo María José Alvarado, vocera del Fideicomiso Ruta Uno.

El ingeniero Guillermo Loría, exfuncionario del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR), considera que los espaldones son elementos de seguridad que debe de tener cualquier carretera, sobre todo las de primer orden.

“Los espaldones son elementos de seguridad que debe de tener cualquier carretera como la Ruta 27, Bernardo Soto, General Cañas, Costanera, entre otras. Son espacios que le permiten a cualquier vehículo hacer maniobras, ya sea por accidentes, conductores cansados o para leer algo”, indicó Loría.

Además, considera que la falta de estos se debe a que se despreció la seguridad vial del país, "se veía como un elemento costoso y no como algo fundamental".

“Esto es un tema de falta planificación y menor inversión económica. En carreteras importantes el espaldón es infaltable, siempre tiene que estar presente porque contribuye a la seguridad vial”, agregó Loría.

Teletica.com consultó a la Policía de Tránsito sobre la importancia del espaldón en una carretera como la General Cañas, pero indicaron que no se van a referir al tema porque "no les compete".