¿Es legal construir pozos artesanales en el país?

En lo que llevamos de este 2024, la Cruz Roja Costarricense ha atendido cuatro emergencias por personas que cayeron o quedaron atrapadas mientras construían un pozo artesanal.



Según confirmó la Cruz Roja Costarricense a Teletica.com, los casos atendidos hasta el momento sucedieron en Tabarcia de Mora, en San José (18 enero); Golfito (11 marzo), Tierra Blanca de Cartago (12 abril) y en Orotina (11 julio).

“En tres de los cuatro casos, los pacientes fueron trasladados en condición crítica al centro médico, sin embargo, en el ocurrido el lunes 22 de julio en Alajuela, el hombre fue declarado fallecido dentro de la estructura, ya que no presentaba signos de vida”, indicó la benemérita institución.

José Miguel Zeledón, director de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), manifestó que de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Aguas #276 de 1942, cualquier persona puede abrir libremente pozos artesanales.

“Cualquier persona puede abrir pozos artesanales para abastecerse de agua si el uso es doméstico y estos no deben de ser inscritos en el Ministerio de Ambiente y Energía. Si el uso no fuera doméstico, igualmente pueden abrir el pozo libremente porque la ley lo permite, la diferencia es que después tienen que pedir una concesión cuando el uso no sea doméstico, como en riego, industrias u otro tipo de usos”, comentó Zeledón.