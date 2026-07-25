Erupción nocturna sorprende con explosión de vapor y lanzamiento de material en Poás

El volcán Poás registró una erupción freática este viernes a las 10:38 p.m., un evento que llamó la atención por la expulsión de gases y material balístico desde el cráter.



De acuerdo con los reportes de monitoreo de los investigadores del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsico), la actividad tuvo una duración aproximada de dos minutos.

"Durante la erupción, los materiales balísticos alcanzaron una altura cercana a los 200 metros y posteriormente cayeron dentro del fondo del cráter, sin que se reportaran afectaciones fuera del área volcánica.

"La pluma de gases se elevó aproximadamente 400 metros sobre el cráter y fue observada mediante cámaras de vigilancia y registros sismo-acústicos", señaló Ovsicori.

Posteriormente, la columna se desplazó en dirección oeste, siguiendo las condiciones del viento.



Las autoridades mantienen un monitoreo constante de la actividad del volcán Poás y reiteran el llamado a la población a mantenerse informada únicamente por medio de los canales oficiales y respetar las medidas de seguridad establecidas en las zonas cercanas al macizo.

