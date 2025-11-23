Enfrentamiento entre coligalleros y policías en Crucitas termina a balazos

Un operativo de patrullaje en la zona de Crucitas terminó en balacera y con un coligallero herido por arma de fuego la tarde de este sábado.



Según informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), durante labores de vigilancia en el Cerro Fortuna, en la frontera norte, oficiales de la Fuerza Pública se encontraron con un grupo numeroso de personas dedicadas a la extracción ilegal de material minero.

"Los coligalleros se abalanzaron contra los policías utilizando cuchillos y otras herramientas, lo que provocó un enfrentamiento directo.

"Ante la agresión, uno de los oficiales accionó su arma de fuego e impactó en la pierna a uno de los sujetos", indicó Seguridad.

El herido fue atendido de inmediato por los agentes en el sitio y posteriormente se coordinó su traslado con la Cruz Roja hacia la Clínica de Santa Rosa de Pocosol, donde recibió atención médica.



Las autoridades mantienen presencia en el área debido a la actividad minera ilegal que persiste en la zona fronteriza.

