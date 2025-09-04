Encuentran sin vida a vecino de Escazú desaparecido en Pico Blanco

La mañana de este jueves fue localizado sin vida Rodrigo Badilla Valverde, vecino de Escazú de 48 años, quien permanecía desaparecido desde el pasado 18 de agosto.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ese día se halló la motocicleta y las pertenencias de Badilla en el sector del Cerro Pico Blanco, sin embargo, no se tenía rastro de él.



Tras la denuncia, la Sección de Delitos Varios activó el protocolo correspondiente y efectuó diversas labores de búsqueda con apoyo de la Cruz Roja, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y unidades caninas especializadas en rastreo de personas.



Este jueves, un vaqueano de la zona encontró el cuerpo montaña adentro y dio aviso a los familiares y a las autoridades.



Agentes de las secciones de Delitos Varios y de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios se trasladaron al sitio para el levantamiento del cuerpo y la inspección de la escena.



El cadáver fue remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia para determinar la causa y la manera de muerte.