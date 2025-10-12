Encuentran dos cuerpos calcinados en Roxana de Pococí

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el hallazgo de dos cuerpos calcinados en Roxana de Pococí.



Se trataría de dos hombres cuyos cuerpos fueron encontrados en plena vía pública la mañana de este domingo.



El OIJ confirmó que ambos sujetos presentan heridas en diferentes partes del cuerpo que parecen ser compatibles con armas de fuego y que posterior a estas habrían sido quemados; sin embargo, esto aún está en investigación.



Debido al estado de los cuerpos tampoco ha sido posible su identificación.



Las investigaciones del caos continúan.

