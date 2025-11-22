Encuentran decenas de paquetes de cocaína escondidos en sistema de refrigeración de contenedor en Moín

El Ministerio de Seguridad Pública informó que decomisaron 49 paquetes de cocaína en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón.

La droga fue encontrada durante una inspección realizada este viernes.

"La detección se da luego de que el escáner utilizado por los oficiales señalara inconsistencias en el sistema de refrigeración de un contenedor que transportaba fruta fresca.

"Ante la alerta, se efectuó una revisión detallada que permitió ubicar los paquetes ocultos en la estructura del equipo", indicó Seguridad.

Según las autoridades, el contenedor tenía como destino final Bélgica.

La Policía de Control de Drogas (PCD) asumió el caso para su respectiva judicialización y continuar con las investigaciones correspondientes.

