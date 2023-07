Encuentran a una pareja muerta dentro de casa en San Carlos

“En una casa, que está detrás del kínder, se localizan los cuerpos de dos adultos (hombre y mujer), quienes no presentan signos vitales y son declarados sin vida en el lugar por parte de los paramédicos”, indicó la benemérita institución.

Al parecer, la mujer tiene un cable alrededor del cuello. El hombre está boca abajo y los cruzrojistas no observaron ninguna herida visible, ya que, para no entorpecer la escena, no manipularon el cuerpo.